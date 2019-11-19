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ترامب يهدد بزيادة العقوبات الجمركية على الصين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:59 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، زيادة العقوبات الجمركية على الواردات الصينية، إذا استحال التوصل إلى اتفاق في الصراع التجاري بين البلدين.

وقال ترامب، على هامش جلسة للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض، الثلاثاء: "على الصين أن تبرم اتفاقاً يروق لي".

وهددد بزيادة العقوبات الجمركية "إذا لم يفعلوا ذلك".

وقال ترامب، إنه "سعيد للغاية بالوضع الراهن في العقوبات الجمركية ضد الصين" وإذا لم نبرم اتفاقاً مع الصين، فلن أفعل شيئاً سوى مواصلة زيادة الجمارك".

وتخوض الولايات المتحدة والصين منذ أكثر من عام حرباً تجارية.

وأشعل ترامب الصراع بالأساس بسبب غضبه من تصدي الصين إلى أمريكا أكثر بكثير مما تصدره أمريكا إلى الصين.

وأعلن ترامب في أكتوبر الماضي، التوصل إلى اتفاق مع بكين على اتفاق جزئي، لكن للم يتضح بعد متى وأين سيُبرم.


ونظرا للضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب العالمي وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين  6% فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، مسجلا أبطأ وتيرة من نوعها خلال نحو 30 عاما، وعند الحد الأدنى للنطاق المستهدف من الحكومة بين ستة و6.5%.
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الكلمات المفتاحية

زيادة دونالد ترامب الصين الرسوم الجمركية الاتفاق

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