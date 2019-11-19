شوقي غريب يحقق انجازًا تاريخيًا بعد تأهل الفراعنة لـ"طوكيو 2020"

قاد شوقي غريب منتخب مصر الأوليمبي للتأهل إلي الأولمبياد للمرة الـ12 في التاريخ، بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا بمصر.





ويُدين منتخب مصر بالفوز في مباراة اليوم ضد جنوب إفريقيا إلي الثنائي رمضان صبحي، وعبد الرحمن مجدي أصحاب أهداف اللقاء، حيث افتتح رمضان الأهداف في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن هدفين في الدقيقتين 84، 89 من زمن اللقاء.





وبهذا الفوز تأهل منتخب مصر رسميًا إلي دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، كما ضرب الفراعنة موعدًا ناريًا مع منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية لبطو لة أمم إفريقيا في المباراة المقرر اقامتها يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.





شوقي غريب يدخل التاريخ بعد التأهل لـ"أولمبياد طوكيو":

وحقق شوقي غريب انجازًا تاريخيًا بعد تأهله لـ أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب مصر الأوليمبي، حيث أصبح أول مصري يشارك في الأولمبياد (لاعبًا ومدربًا) في التاريخ.





وكان شوقي غريب ضمن كتيبة منتخب مصر التي شاركت في دورة الألعاب الأوليمبية بـ (لوس أنجلوس 1984)، حيث وقع منتخبنا ضمن المجموعة الرابعة مع (إيطاليا – كوستاريكا – أمريكا)، وصعد منتخب الفراعنة للدور ربع النهائي كـ"ثان" للمجموعة برصيد 3 نقاط بعدما حقق فوزًا وتعادل وهزيمة، والتقي مع منتخب فرنسا في الدور التالي لكن خسر 2-0 وودع البطولة.





شوقي غريب كرر الإنجاز و نجح في التأهل للأولمبياد مجددًا إلي "طوكيو 2020" ولكن هذه المرة كـ"مدربًا" لمنتخب مصر الأوليمبي ليسجل اسمه في سجل تاريخ الكرة المصرية كأول من شارك في الأولمبياد لاعبًا ومدربًا.





مشوار منتخب مصر حتي نهائي أمم إفريقيا:

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز علي مالي 1-0، ثم الفوز علي غانا 3-2، وأخيرًا الكاميرون بنتيجة 2-1.





وتأهل منتخب مصر لملاقاة جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي، وحقق الفراعنة فوزا عريضًا بنتيجة 3-0، ليتأهل لملاقاة منتخب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن نهائي البطولة.