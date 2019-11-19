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جامعة القاهرة تطلق قافلة طبية شاملة إلى قرية نكلا بالجيزة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:08 م
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جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
آية حمروشي
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نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته على فيس بوك، صورًا للقافلة الطبية الشاملة التي نظمتها جامعة القاهرة، اليوم، لقرية نكلا بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة الطبية لقرية نكلا ضمت عددًا من الأساتذة في تخصصات الباطنة، والأطفال، والجلدية، والجراحة، والأنف والأذن، والنساء والتوليد، والعظام، والمسالك البولية، وقامت بتوقيع الكشف الطبي على 619 حالة من مختلف التخصصات، وقدمت العلاج بالمجان، مضيفًا أن الحالات الحرجة والحالات التي تستدعي إجراء العمليات الجراحية تم تحويلها إلى مستشفى قصر العيني.

وقال الخشت، إن هذه هي القافلة الثانية التي تطلقها الجامعة خلال شهر واحد، حيث قامت الجامعة بإطلاق قافلة طبية شاملة إلى كفر حكيم منتصف أكتوبر، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية للمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من قيامها بدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع لخدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم عمل ندوات تثقيفية لعدد 150 طالب وطالبة، حول ظاهرتي التنمر والتحرش، بالإضافة إلى التوعية بالنظافة الشخصية والتغذية السليمة، كما تم عمل تثقيف صحي للمُدرسات حول الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والفحص الذاتي، والتوعية بأمراض السكر والضغط.
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الكلمات المفتاحية

قرية نكلا فيس بوك جامعة القاهرة باطنة القافلة الطبية الجيزة

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