"الأحوال المدنية" تفعل خدمة ذوي شهداء الواجب بمنطقة عسير





أعلنت وزارة الداخليه السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وكالة الأحوال المدنية فعلت خدمة ذوي شهداء الواجب بمنطقة عسير، إنفاذًا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ حيث قام وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بتفعيل هذه الخدمة من خلال تقديمها لعدد من أسر ذوي شهداء الواجب بمنطقة عسير.





وقال محمد الجاسر، المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، إن "خدمة ذوي شهداء الواجب، التي دشنها وزير الداخلية مؤخرًا، تتيح لذوي شهداء الواجب خيار زيارتهم في مواقع إقامتهم أو تخصيص مواعيد لهم عبر نظام المواعيد الخاص بالخدمة، الذي يمنحهم أولوية في الاستفادة من الخدمات لدى زيارتهم أي مكتب للأحوال المدنية".





وأكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، على أن ذوي شهداء الواجب يحظون برعاية واهتمام كبيرين من حكومة ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، ومتابعة من سمو وزير الداخلية.



