والد الطالب السوداني ضحية التنمر: "مصر بلدنا الثاني"

روى والد جون انجلو، الطالب السوداني الذي تعرض للتنمر على يد 3 من الشباب، تفاصيل ذهابهم إلى النيابة للإدلاء بأقولهم في الواقعة، مشيرًا إلى أن نجله أكد أمام النيابة أن ما تعرض له لم يكن "هزار".



وأشار "انجلو"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن نجله كان ذاهب للمدرسة، وفوجىء بما فعله الشباب معه في الشارع، مضيفا: "المصريين اخواتنا، ومصر بلدنا الثاني، ومش كل الناس زي بعض".



هذا وقد وجهت إدارة منتدى العالم الدعوة إلى الطالب السوداني جون انجلو ضحية التنمر لحضور منتدى شباب العالم في نسخته القادمة، والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل بشرم الشيخ.