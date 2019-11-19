"تناولت بصل أخضر".. مصرع فتاة بتسمم غذائي في أسيوط

لفظت فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بتسمم غذائي إثر تناولها بصل أخضر مرشوش بمبيدات زراعية في قرية دير تاسا، دائرة مركز ساحل سليم بأسيوط.



كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا، من المقدم أحمد عبد المالك رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ساحل سليم المركزي بوصول "نرمين. ف. ع"، 15 عامًا، مقيمة بقرية دير تاسا دائرة المركز في حالة اعياء شديد وقيء ومغص، ويشتبه في اصابتها بتسمم غذائي، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى لحين مناظرة النيابة العامة واستدعاء الطب الشرعي لتشريحها.



انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى المستشفى وبسؤال أسرتها أكدوا أن تناولت "بصل أخضر"، مرشوش بالمبيدات الزراعية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة ومعرفه ملابساتها.