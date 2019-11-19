اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء| صدمة مدوية لمصطفي محمد.. ونجم المنتخب يكشف حقيقة انتقاله للأبيض

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي استأنف الفريق تدريباته الجماعية قبل المباراة الودية ضد حرس الحدود المقرر إقامتها على عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





ويستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر في السطور التالية :





الزمالك يختار ستاد القاهرة لمبارياته بدوري المجموعات الإفريقي

حسم مسئولو نادي الزمالك ملف ملعب الفريق خلال منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا والتي تنطلق بعد 10 أيام.





واختار نادي الزمالك بشكل نهائي ملعب القاهرة لاحتضان مباريات الفريق عليه خلال منافسات دور المجموعات بعد قرار غلق ستاد برج العرب بشكل رسمي لمدة 3 شهور





وحصل نادي الزمالك على موافقة رسمية من جانب ستاد القاهرة على احتضان مباريات الفريق القارية.





وينتظر مسئولو النادي حاليًا موافقة الجهات الأمنية على الأمر واحتضان مبارياته خلال دور المجموعات من المنافسات الأفريقية.





مواعيد أول جولتين من دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن مواعيد أول جولتين من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا بشكل رسمي.





وتأهل الزمالك لدور المجموعات بعد تجاوز عقبة جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من منافسات البطولة بسبب اللغط الشديد حول اللقاء وإعادته.





وجاء الإعلان عن موعد الجولة الأولى لدور المجموعات كالآتي:

الجمعة 29 نوفمبر

6.00 شبيبة القبائل ضد فيتا كلوب

9.00 الهلال ضد بلاتينيوم إف سي

9.00 النجم الساحلي ضد الأهلي





السبت 30 نوفمبر

3.00 مازيمبي ضد الزمالك

6.00 بريميرو دي أوجوستو ضد زيسكو يونايتد

6.00 اتحاد العاصمة ضد الوداد

9.00 ماميلودي صنداونز ضد بترو لواندا

9.00 الرجاء ضد الترجي





الجولة الثانية:

الجمعة 6 ديسمبر

6.00 فيتا كلوب ضد الرجاء

9.00 الاهلي ضد الهلال

9.00 الترجي ضد شبيبة القبائل





السبت 7 ديسمبر

3.00 بلاتينيوم ضد النجم الساحلي

3:00 بترو لواندا ضد اتحاد العاصمة

6.00 زيسكو ضد مازيمبي

6:00 الزمالك ضد بريميرو دي أجوستو

9:00 الوداد ضد ماميلودي صنداونز





مهاجم المنتخب الوطني يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني الأول وفريق وادي دجلة عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه للحصول على خدماته.





وشارك اللاعب في مباراة الفراعنة بالأمس أمام جزر القمر وتواجد كبديل وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.





وانضم مروان حمدي لمعسكر المنتخب الوطني الأخير والذي تخلله خوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر، انتهت الأولى بالتعادل بهدف لمثله والآخر بالتعادل السلبي.





وأوضح حمدي في تصريحات خاصة أنه لا توجد أي اتصالات من جانب نادي الزمالك من قريب أو من بعيد مشيرًا إلى أنه يلعب لدجلة على سبيل الإعارة من صفوف فريق مصر للمقاصة، وشدد على أنه يسعى للتواجد في المعسكرات المقبلة للمنتخب الوطني وإثبات نفسه.









على طريقة جوارديولا.. ميتشو يفاجئ الزمالك بعد التوقف الدولي

يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك الاعتماد على سياسة التدوير بعد استئناف بطولة الدوري للتغلب على مشكلة ضغط اللقاءات التي تواجه الفريق.





ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.





وجاء ذلك للتغلب على مشكلة ضغط اللقاءات من كافة المستويات المحلية والقارية خاصة ان الفريق سيخوض بمعدل مواجهة كل 3 أيام تقريبا سواء على مستوى بطولة الدوري ةو منافسات دوري أبطال افريقيا.





الزمالك يصدم مهاجمه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم تعديل عقد اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الابيض، وذلك بعد ظهوره بشكل طيب خلال مواجهات المنتخب الوطني الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن اللاعب تم تعديل عقده قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث تخطت قيمة عقده مليوني جنية في العام الواحد بعد ان كانت ٦٠٠ الف جنية.





وأضاف المصدر ذاته بأن المجلس رفض بالإجماع رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، باعتباره واحد من أهم اللاعبين الموجودين بالفريق، بالإضافة إلى تمسك الجهاز الفني ببقاء المهاجم الشاب.



