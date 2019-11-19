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تعرف على موعد عرض عروس بيروت والقنوات الناقلة له

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:42 م
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عروس بيروت
عروس بيروت
هبة أحمد
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مسلسل "عروس بيروت"، يعرض حكاية شاب أحب فتاة، بعدما تعرّف عليها مُصادفة، وترفض والدة الشاب الزواج من تلك الفتاة التي وقع في حبها، وتتوالى الأحداث، والمسلسل مأخوذ من المسلسل التركي الشهير "عروس اسطنبول".

وينتمي مسلسل عروس بيروت إلى فئة الأعمال الرومانسية، ويتناول عروس بيروت المشاكل التي تتعلق بالأسرة، تدخل الأهل وتحكماتهم في حياة أبنائهم بعد الزواج.

أبطال مسلسل عروس بيروت

المسلسل بطولة ظافر العابدين،تقلا شمعون،ضحى الدبس، كارمن بصيبص،مرام علي،جاد أبو علي،محمد الأحمد، ماري تيريز معلوف، ومن تأليف نادين جابر وبلال شحادات، إخراج إيمرة كاباكوساك.

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت والقنوات الناقلة له 

يُذاع مسلسل عروس بيروت على مجموعة قنوات"mbc"،وموقع "شاهد دوت نت". 

ويُذاع المُسلسل على قناة mbc4، في تمام الساعة 9 مساءً،ويُعاد في الساعة 2.30 صباحًا،ويُعاد في الساعة 6.30 صباحًا، ويُعاد في الساعة 10 صباحًا، ويُعاد في  الساعة 5 مساءً.

ويُذاع على قناة mbcفي تمام الساعة 11 مساءًا، ويُعاد في  الساعة 4 مساءً. 

ويُعرض على mbc 1 في تمام الساعة 5 مساءً، ويُعاد في تمام الساعة 2 صباحًا،ويُعاد في الساعة 1 مساءً.

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