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وكيل البرلمان: مؤشرات قوية لتعديل وزاري قبل 8 ديسمبر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:46 م
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البرلمان
البرلمان
هدى عبدالرازق
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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مدة المجلس القانونية 5 سنوات، وتنتهي مدة دورة مجلس النواب رسميا في 9 يناير 2021، وتبدأ الترتيبات لانتخابات مجلس النواب الجديد في نوفمبر 2020.

وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن تصريح رئيس مجلس النواب إلى احتمالية عقد جلسة قبل 8 ديسمبر، يعد مؤشر قوي، لوجود تعديل وزاري قبل 8 ديسمبر.

وعقب وكيل مجلس النواب، "التغيير سنة الحياة"، مشيرا إلى هناك وزراء انتهت قدرتهم على تقديم جديد، معربا عن رغبته أن يكون تغيير وزاري واسع.
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الكلمات المفتاحية

رئيسة مجلس النواب ديسمبر جلسة تعديل وزاري المجلس القانونية

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