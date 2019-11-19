بعد تأهله لـ"طوكيو 2020".. تاريخ مشاركات منتخب مصر في الأولمبياد (تقرير)

حسم منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مدربه شوقي تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخ مصر، وذلك بعدما تغلب علي منتخب منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا وتأهله لملاقاة كوت ديفوار في المباراة النهائية يوم 22 نوفمبر.





سجل أهداف منتخب مصر في شباك منتخب جنوب إفريقيا كل من، رمضان صبحي، عبد الرحمن مجدي "هدفين" في الدقائق 59، 84، 89 من زمن اللقاء.





تاريخ مشاركات منتخب مصر في الأولمبياد:

شارك منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية 11 مرة سابقة، أول مشاركة كانت في نسخة البطولة عام 1920 في "أنتويرب" ببلجيكا، بينما المشاركة الأخيرة كانت في نسخة عام 2012 في لندن، وانسحب منتخب الفراعنة من نسخة الأولمبياد عام 1980 في موسكو.





- 1920:

سجل منتخب مصر ظهوره الأول في الأوليمبياد عام 1920 في انتويرب ببلجيكا، وخاض الفراعنة مباراتين، حيث خسر أمام منتخب إيطاليا 2-1 ، وفاز على منتخب يوغسلافيا 4 – 2 في المباراة الثانية، وحقق منتخبنا المركز الثامن بالأولمبياد بهذا العام.





- 1924:

شارك منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الأوليمبية للمرة الثانية في تاريخه عام 1924 في "باريس" بفرنسا، وبلغت مصر الدور الثاني مباشرة ودون مواجهات، والتقي منتخب الفراعنة مع منتخب المجر وفاز بنتيجة 3 – 0، وتقابل مع منتخب السويد في الدور ربع النهائي وخسر بنتيجة 5 – 0 وودع البطولة.





- 1928:

واجه منتخب مصر نظيره منتخب تركيا في الدور الأول من أولمبياد أمستردام عام 1928، وفاز منتخب الفراعنة 7 – 1، وتغلب ايضًا على منتخب البرتغال 2-1 في الدور ربع النهائي، بينما تلقي هزيمة قاسية بسداسية نظيفة أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي.





- 1936:

شارك منتخب مصر في أولمبياد برلين عام 1936، وتقابل مع منتخب النمسا في الدور الأول، وخسر 3 – 1 وودع البطولة مبكرًا.





- 1948:

شارك منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الأوليمبية لندن 1948، والتقي مع منتخب الدنمارك في الدور الأول وخسر بنتيجة 3 -1 ، وودع منافسات البطولة مبكرًا.





- 1952:

عام 1952 شارك منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية في "هلسنكي" بفنلندا، وواجه منتخب الفراعنة نظيره منتخب تشيلي في الدور التمهيدي وفازت مصر 5 -4، وتأهل منتخبنا لملاقاة منتخب ألمانيا، ولكنه خسر بنتيجة 3-1 وودع البطولة.





- 1964:

عاد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 1964 باليابان، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة مع البرازيل وتشيكوسلوفاكيا وكوريا الجنوبية، واحتل منتخبنا المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، وتأهل المنتخب للدور ربع النهائي وفاز على غانا 5 – 1، لكنه خسر أمام المجر 6-0 في النصف نهائي، وفشل المنتخب المصري في الحصول على "برونزية" الأولمبياد بعدما خسر 3-1 أمام ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.





- 1984:

وقعت مصر في المجموعة الرابعة في دورة الألعاب الأوليمبية (لوس أنجلوس 1984)، مع منتخبات، إيطاليا، وأمريكا، وكوستاريكا، وتمكن منتخبنا من التأهل للدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة بـ 3 نقاط من انتصار، وتعادل وهزيمة، لكنه خسر أمام منتخب فرنسا وودع البطولة مبكرًا.





- 1992:

شارك منتخب مصر في أولمبياد برشلونة 1992 باسبانيا، ووقعت في المجموعة الثانية مع منتخبات، اسبانيا وقطر وكولومبيا، ولكنه فشل في تجاوز الدور الأول، بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة بعد تلقيه هزيمتين وفوز وحيد.





- 2012:

اخر مشاركة لمنتخب مصر في الأولمبياد كانت في لندن عام 2012، ووقع منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة مع البرازيل وبلاروسيا ونيوزلندا، واحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة بعد تحقيقه فوزًا وحيدًا وتعادل وهزيمة، وتأهل للدور ربع النهائي لكن خسر أمام اليابان 3 – 0 ، وشارك في هذه النسخة محمد أبوتريكة ومحمد صلاح نجم ليفربول الحالي.