Advertisements
Advertisements
Advertisements

زياد برجي يحيي ثاني حفلاته الغنائية في استراليا.. السبت المقبل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:45 م
Advertisements
زياد برجي
زياد برجي
لمياء علي
Advertisements
يستعد الفنان اللبناني زياد برجي لإحياء ثاني حفلاته الغنائية في استراليا بمدينة سيدني، وذلك السبت المقبل وسط انتظار من جمهوره  هناك.

وكان زياد برجي قد أشعل الأجواء في سيدني السبت الماضي وسط حضور حشد كبير من الجاليات العربية هناك، وأبدع في تقديم باقة مميزة من الأغنيات الخاصة به ولاسيما أغنية شو حلو التي تفاعل معها الحضور.

وكان النجم اللبناني زياد برجي، قد روج لفيلمه الجديد "يوم أيه يوم لأ"، وقام بمشاركة جمهوره بالبوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر برجي خلال البوستر الترويجي للفيلم، وهو يرتدي بدلة سوداء ويقدم خاتم الزواج للفنانة باميلا الكيك، التي ظهرت بفستان زفاف.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم فالكون فيلمز، قد كشفت عن الموعد الرسمي لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية، والذي سيطرح في التاسع عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وكان الفجر الفني قد انفرد بكشف تفاصيل خاصة عن قصة فيلم "يوم ايه يوم لأ"، وهو ينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، وتدور قصته حول شاب وفتاة تجمعهما قصة حب كبيرة، ولكن الشاب من عائلة تقليدية وعلى النقيض، فإن الفتاة متحررة، وتعاني من فوبيا الزواج، ولديها مخاوف كثيرة من خوض هذه التجربة، ولذلك قرر كلًا منهما أن يتزوجا ولكن "يوم إي يوم لاء" وسط أحداث كوميدية.

الفيلم تم تصويره في مناطق متفرقة في لبنان، ومن المقرر كما عودنا زياد برجي في أفلامه، تقديم أغنية جديدة خلال مشاهد الفيلم، وسيعلن عن تفاصيلها قريبًا.

"يوم إيه يوم لأ"، تأليف رافي وهبي، وإخراج نبيل لبس، منتج منفذ رائد سنان وبطولة: زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ونخبة كبيرة من النجوم اللبنانيين.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

10:53 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status