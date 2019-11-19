زياد برجي يحيي ثاني حفلاته الغنائية في استراليا.. السبت المقبل

يستعد الفنان اللبناني زياد برجي لإحياء ثاني حفلاته الغنائية في استراليا بمدينة سيدني، وذلك السبت المقبل وسط انتظار من جمهوره هناك.



وكان زياد برجي قد أشعل الأجواء في سيدني السبت الماضي وسط حضور حشد كبير من الجاليات العربية هناك، وأبدع في تقديم باقة مميزة من الأغنيات الخاصة به ولاسيما أغنية شو حلو التي تفاعل معها الحضور.



وكان النجم اللبناني زياد برجي، قد روج لفيلمه الجديد "يوم أيه يوم لأ"، وقام بمشاركة جمهوره بالبوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر برجي خلال البوستر الترويجي للفيلم، وهو يرتدي بدلة سوداء ويقدم خاتم الزواج للفنانة باميلا الكيك، التي ظهرت بفستان زفاف.



وكانت الشركة المنتجة للفيلم فالكون فيلمز، قد كشفت عن الموعد الرسمي لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية، والذي سيطرح في التاسع عشر من شهر ديسمبر المقبل.



وكان الفجر الفني قد انفرد بكشف تفاصيل خاصة عن قصة فيلم "يوم ايه يوم لأ"، وهو ينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، وتدور قصته حول شاب وفتاة تجمعهما قصة حب كبيرة، ولكن الشاب من عائلة تقليدية وعلى النقيض، فإن الفتاة متحررة، وتعاني من فوبيا الزواج، ولديها مخاوف كثيرة من خوض هذه التجربة، ولذلك قرر كلًا منهما أن يتزوجا ولكن "يوم إي يوم لاء" وسط أحداث كوميدية.



الفيلم تم تصويره في مناطق متفرقة في لبنان، ومن المقرر كما عودنا زياد برجي في أفلامه، تقديم أغنية جديدة خلال مشاهد الفيلم، وسيعلن عن تفاصيلها قريبًا.



"يوم إيه يوم لأ"، تأليف رافي وهبي، وإخراج نبيل لبس، منتج منفذ رائد سنان وبطولة: زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، ونخبة كبيرة من النجوم اللبنانيين.