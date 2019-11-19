Advertisements
الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الأوليمبي بعد التأهل
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:34 م
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية والتقدير لمنتخب مصر الأوليمبي؛ لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020، حسبما ذكر التليفزيون المصري في نبأ عاجل.
وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالآداء البطولي لكل أعضاء منتخب مصر الأوليمي، تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني الوطني.
وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالآداء البطولي لكل أعضاء منتخب مصر الأوليمي، تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني الوطني.
Advertisements