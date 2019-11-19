الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الأوليمبي بعد التأهل

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية والتقدير لمنتخب مصر الأوليمبي؛ لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020، حسبما ذكر التليفزيون المصري في نبأ عاجل.



وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالآداء البطولي لكل أعضاء منتخب مصر الأوليمي، تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني الوطني.