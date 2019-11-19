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عاجل.. إخلاء سبيل والدة الطفلين مالك ويازن فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفلي السلم"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:32 م
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طفلي السلم
طفلي السلم
أيمن يحيي
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قررت نيابة أول طنطا، اخلاء سبيل "سها.ا"، والدة الطفلين "مالك 4 سنوات ويازن 3 شهور"، والمعروفة اعلاميا "طفلي السلم"، وذلك بضمان محل الإقامة.

وكان بلال عادل، محام في طنطا، محام "سها. ا. ع - 40 سنة" ربة منزل، والدة الطفلين "شادي - 4 سنوات"، و"يازن "، أكد ان موكلته تم استدعائها من قبل النيابة للتحقيق معها.

وأشار "محام ربة المنزل" أن النيابة وجهت الى الأم تهمة الإهمال في رعاية طفليها، والإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزين 3 شهور"، واستخراج له شهادة ميلاد واعطائه التطعيمات.

وأضاف "عادل"، أنها ذكرت في أقوالها أمام نيابة أول طنطا، أنها تقدمت ببلاغ يثبت حالة الولادة، ومطالبتها اثبات الطفل الى والده المطرب "شادي الأمير"، ولكنه كان يرفض ويساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين، ولكنها كانت ترفض.

وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين والعمل على رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.

وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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