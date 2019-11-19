الزمالك يصدم مصطفي محمد بعد تأهل المنتخب لأولمبياد طوكيو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم تعديل عقد اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الابيض، وذلك بعد ظهوره بشكل طيب خلال مواجهات المنتخب الوطني الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.









وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن اللاعب تم تعديل عقده قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث تخطت قيمة عقده مليوني جنية في العام الواحد بعد ان كانت ٦٠٠ الف جنية.









وأضاف المصدر ذاته بأن المجلس رفض بالإجماع رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، باعتباره واحد من أهم اللاعبين الموجودين بالفريق، بالإضافة إلى تمسك الجهاز الفني ببقاء المهاجم الشاب.









في سياق متصل كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الزمالك كواليس جلسته مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الابيض المعار إلى صفوف الوداد المغربي.









وقال منصور في وقت سابق بأن الجلسة مع كاسونجو كانت من اجل الاطمئنان عليه بعد أزمته الأخيرة مع نادي الوداد المغربي بسبب رفض قيده وعدم حصوله على مستحقاته.









وأضاف : الاجتماع مع كاسونجو كان لمناقشة اخر التطورات الخاصة بازمته مع نادي الوداد المغربي، والاطمئنان عليه والتأكيد على وقوف النادي بجانبه في أزمته الأخيرة.









وتابع : تم مناقشة تطورات شكواه تجاه النادي المغربي، والتأكيد له على مساندة النادي له، لأنه على ذمة النادي، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي أن يقف الزمالك خلفه وهى السياسة المتبعة بعدم التخلي عن اللاعبين في وقت الأزمات.









وواصل : المهاجم الكونغولي يخوض تدريبات خاصة بعيدا مستواه البدني حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.









واختتم منصور تصريحاته بأن النادي سوف يظل يدعم كاسونجو جتى حسم موقفه بشهر يناير المقبل، بالبقاء داخل الفريق او الانتقال إلى ناد آخر على حسب طلبات الجهاز الفني.



