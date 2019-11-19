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موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهل منتخب مصر الأوليمبي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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مصر
مصر
علي ماهر حلمي
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استطاع منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة الصعود رسميا الي أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 بعد الفوز الكبير علي حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا تحت 23 سنة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.

ونجح رمضان صبحي لاعب منتخب مصر تسجيل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء وأضاف عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الاسماعيلي الهدف الثاني و الثالث ليصعد رسميا المنتخب الاولمبي الي بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد تأهل لدور نصف نهائي البطولة بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما احتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة حاليا في مصر و المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وتنطلق بطولة أولمبياد طوكيو عام 2020 في يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 10 أغسطس من السنة المقبلة.
وصعد منتخب ساحل العاج الي بطولة أولمبياد طوكيو عام 2020 بعد الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة نظيره منتخب ساحل العاج الأولمبي تحت 23 سنة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثامنة مساءا علي ستاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر بينما يلاقي منتخب جنوب أفريقيا نظيره منتخب غانا في مباراة المركز الثالث و الرابع وسيصعد الفائز رسميا الي بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.
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