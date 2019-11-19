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دراسة بريطانية: القهوة تحمي من خطر الموت المبكر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن تناول القهوة يساعد على العيش لفترة أطول، وذلك وفق صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

هذا وأثبت باحثون أن القهوة من أفضل المشروبات صحة على الكوكب، إذ تحوي مئات المركبات، كمضادت الأكسدة التي تحمي من الإجهاد التأكسدي، الناجم عن إئتلاف الجذور الحرة في الجسم، والتي قد تسبب الشيخوخة في الجسم وبعض من الأمراض الخطيرة كالسرطان وأمراض القلب.

فلقد حدد الباحثون نحو 1000 مضاد أكسدة في حبوب البن يتطور بعضها أثناء عملية التحميص، وقد استخلص العلماء أن تناول القهوة يرتبط بخفض خطر الوفاة المبكرة، وشملت الدراسة 400 ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و 71 عاما.

ولقد تبين أن متناولي 4 إلى 5 أكواب يومياً، كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة خلال 12 عاما.

وكانت النسبة 12% لدى الرجال و 16% للنساء، بينما خفض كوب واحد يوميا هذه الخطر بنسبة 5% للرجال و 6% للنساء.

وهو ما يعني أن كمية قليلة من القهوة كافية لتحقيق هذا الأثر الإيجابي، وقد تبين أن تناول 6 أكواب لا يضيف أى فوائد صحية إضافية.

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الكلمات المفتاحية

دراسة بريطانية دراسة بريطانية القهوة

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