Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفيرنا بألمانيا: القارة الإفريقية شابة.. وبها فرص كثيرة للاستثمار

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال السفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، إن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا كان ينقسم إلى جزئين؛ جزء ثنائي خاص بالعلاقات الثنائية، وجزء خاص بقمة مجموعة العشرين والدول الإفريقية.

وأضاف "جلال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض الوضع في القمة كما تراه مصر، ودعا إلى طرح الحالة الإفريقية، والمزايا التي تتمتع بها الدول الإفريقية.

وأكد أن القارة الإفريقية قارة شابة، وبها فرص كثيرة للاستثمار، ولديها احتاجات ضخمة للاستثمار والتنمية والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية قارة لها شأنها، ولديها مميزات كثيرة، والرئيس السيسي أكد على ذلك خلال القمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر السيسي في المانيا افريقيا اخبار

أخبار تهمك

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سفيرنا بألمانيا: توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة السيسي إلى برلين (فيديو)

خبير في الشأن الإفريقي يكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى النمسا

تعليق نجل الزعيم الإفريقي نكروما على حضور الرئيس السيسي وقائع توزيع جوائز والده

عطية الطنطاوي: مصر عادت لحضن القارة السمراء برئاستها الاتحاد الإفريقي

سفيرنا بألمانيا: حفاوة كبيرة بمشاركة السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن

سفيرنا بطوكيو: أجواء احتفالية بـ السيسي في اليابان لمشاركته بقمة العشرين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status