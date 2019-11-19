سفيرنا بألمانيا: القارة الإفريقية شابة.. وبها فرص كثيرة للاستثمار



قال السفير خالد جلال، سفير مصر في ألمانيا، إن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا كان ينقسم إلى جزئين؛ جزء ثنائي خاص بالعلاقات الثنائية، وجزء خاص بقمة مجموعة العشرين والدول الإفريقية.



وأضاف "جلال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض الوضع في القمة كما تراه مصر، ودعا إلى طرح الحالة الإفريقية، والمزايا التي تتمتع بها الدول الإفريقية.



وأكد أن القارة الإفريقية قارة شابة، وبها فرص كثيرة للاستثمار، ولديها احتاجات ضخمة للاستثمار والتنمية والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية قارة لها شأنها، ولديها مميزات كثيرة، والرئيس السيسي أكد على ذلك خلال القمة.

