أحمد موسى: قطر تعامل المصريين بطريقة غير لائقة (فيديو)





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا توجد أي حرية رأي في الدوحة، ومن يحاول أن يبدي برأيه فليس أمامه إلا السجن، معقبًا: "مفيض حد في قطر يقدر يتكلم عن أمير قطر، أو أصغر موظف قطري".وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن النظام القطري يعامل المصريين الآن معاملة غير طيبة، وفي معظم الأماكن يقومون بتسريح المصريين، ويرفضون نقل كفالة أي عامل مصر في الدوحة.وأضاف:" هننتظر من قطر إيه غير الطريقة دي، الوضع في قطر في غاية الصعوبة، ويعاملون المصريين بطريقة غير جيدة".