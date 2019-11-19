Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى: "العذبة" قام بأعمال قذرة ضد مصر بتكليف من النظام القطري

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:16 م
Advertisements
عبد الله العذبة
عبد الله العذبة
كساب أحمد
Advertisements
قدم الإعلامي أحمد موسى، التهاني لعبد الله العذبة مستشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لطرده من الديون الملكي، قائلًا: " مبروك يا عبد الله حصلت على ثمن بوس الأحذية، والتطبيل للنظام تميم الإرهابي، طردوا عبد الله العزبة أحد المقربين من تميم".

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن عبد الله العذبة رئيس تحرير جريدة العرب القطرية لم يقتصر الأمر على طره من رئاسة مجلس إدارة المركز القطرى للصحافة والديوان الملكي فقط، بل طرد من أحد الجرائد التي كان يعمل بها في الدوحة، معقبًا: "عبد الله العذبة كان لديه الكثير من التسريبات الهاتفية، فقرر النظام القطري التخلص منه، عبد الله العزبة الآن في الشارع، أتبرع بريال لعبد الله العزبة".

وأشار إلى أن "العذبة" خدم النظام القطري وقدم له فروض الولاء والطاعة، وكان لديه كتابات عبارة عن سموم ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن "العذبة" كاره لأي مواطن عربي، وقام بأعمال قذرة ضد الدولة المصرية، بناءً على تكليفات من الديوان القطري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الله العذبة المركز القطرى للصحافة الدولة المصرية الإعلامي أحمد موسى أمير قطر

أخبار تهمك

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ أقل من ساعتين

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 3 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

منذ ساعتين

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 3 ساعات

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بئر الخيانة.. كيف خانت قطر تركيا في أزمة الليرة؟

سلطان بن سحيم يدعو الله التخلص من نظام تميم العيد القادم

أحمد موسى: عبد الله العزبة حاول الهروب بعدما فضح الأسرة الحاكمة في قطر

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تعرف على انتهاكات "الحمدين" بحق معارضيه

أحمد موسى يفجر مفاجأة حول علاقة قناة الجزيرة بمؤسسة أمريكية

كيف يُكمم تنظيم الحمدين أفواه معارضيه؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status