أحمد موسى: "العذبة" قام بأعمال قذرة ضد مصر بتكليف من النظام القطري





قدم الإعلامي أحمد موسى، التهاني لعبد الله العذبة مستشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لطرده من الديون الملكي، قائلًا: " مبروك يا عبد الله حصلت على ثمن بوس الأحذية، والتطبيل للنظام تميم الإرهابي، طردوا عبد الله العزبة أحد المقربين من تميم".وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن عبد الله العذبة رئيس تحرير جريدة العرب القطرية لم يقتصر الأمر على طره من رئاسة مجلس إدارة المركز القطرى للصحافة والديوان الملكي فقط، بل طرد من أحد الجرائد التي كان يعمل بها في الدوحة، معقبًا: "عبد الله العذبة كان لديه الكثير من التسريبات الهاتفية، فقرر النظام القطري التخلص منه، عبد الله العزبة الآن في الشارع، أتبرع بريال لعبد الله العزبة".وأشار إلى أن "العذبة" خدم النظام القطري وقدم له فروض الولاء والطاعة، وكان لديه كتابات عبارة عن سموم ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن "العذبة" كاره لأي مواطن عربي، وقام بأعمال قذرة ضد الدولة المصرية، بناءً على تكليفات من الديوان القطري.