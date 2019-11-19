أستاذ طب نفسي: علاقات "السوشيال ميديا" ليست طريقة مثلي لتكوين أسرة



وأشار "طه"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك 10 أمور يجب توافرها في العلاقة حتى تنجح، وهى الاحترام، والثقة، والرحمة، والاستقلالية، والشعور بالأمان والاطمئنان، والإخلاص، والاعتراف بالخطأ.



وأوضح أن فرق السن بين الزوجين لو كبير، ولكن الطرفين لديهم نضج عقلي، فهو أمر غير مؤثر، مستدلا بفارق السن بين الرئيس الفرنسي وزوجته، منوهًا بأن وجود تقارب بين الزوجين في المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن استمرار العلاقة الزوجية لسنوات طويلة لا تعني أن العلاقة ناجحة.



قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن العلاقات التي تنشأ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ليست هى الطريقة المثلي لتكوين أسرة، إلا إذا تم اللقاء بعد بدء العلاقة بمدة صغيرة، معتبرا أن نماذج العلاقات التي استمرت من السوشيال ميديا استثناء.