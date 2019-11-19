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أسماء الخمليشي ترد على منتقديها بعد نشر صورا "مُخلة" في الجيم برفقة مدربها (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:08 م
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أسماء الخمليشي
أسماء الخمليشي
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ردت الفنانة المغربية أسماء الخمليشي، على منتقديها بعدما نشر صورًا مُخلة ومثيرة، على موقع "إنستجرام" برفقة مدربها في الجيم.

ونشرت أسماء الخمليشي، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا مثيرة من داخل الجيم مع مدربها بأوضاع جنسية، مما أثار غضب محبيها ومتابعيها وتوجيه انتقادات لاذعة لها.


وظهرت أسماء الخمليشي، خلال لقائها في برنامج "بيناتنا"، على قناة "ميدي 1 تي في"، إنها طلبت من إحدى صديقاتها نشر الصورة، مضيفة: "بعتها لصحبتي وقولتها انشريها".

وأضافت أسماء الخمليشي: "صديقتي المقربة وهي أجنبية وكنت قد طلبت منها نشر بعض الصور من تدريباتي في الجيم، لتقوم الصديقة باختيار تلك الصور، وإن من ظهر معها هو مدربها من طنجة ودائما تتدرب معه الجمباز ومليش دعوة باللى بيكتبوه".

معلومات عن الفنانة المغربية أسماء الخمليشي:-
أسماء الخمليشي هي ممثلة مغربية، من مواليد 18 يونيو 1971 وتبلغ من العمر 48 عاما، ولدت في مدينة تارجيست.

أعمال أسماء الخمليشي الفنية
قدمت أسماء الخمليشي العديد من الأفلام أشهرها "الملح والسكر" أو "مبغاتش تموت" للمخرج حكيم النوري، الذي لعبت فيه عشيقة رشيد الوالي.

كما شاركت أسماء الخمليشي في بطولة فيلم "محاكمة امرأة" و"المنسيون" و"نهار تزاد طفا الضو" و"قصة وردة"، و"رهان" والأفلام التلفزيونية "كاتب تحت الطلب" و"الطيور تعود دوما" و"أويلي ومرحبا" وغيرها من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية.
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