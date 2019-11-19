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طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:08 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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قدمت لجنه الدعم الطبي والانساني التابعه لقطاع شئون خدمه المحتمع وتنميه البيئه في جامعة المنصورة ندوة التثقيف الصحي للمدارس، مبادره صحيتي في مدرستي.

أقيمت الندو تحت إشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكليه لشئون، خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة غاده القنيشي أستاذ الامراض الباطنه والكلى ومنسق النشاط.

تم زياره مدرسة الشهيد محمد جمال الدين عثمان (سندوب الإعداديه بنين سابقا)، يوم الثلاثاء، وألقت الدكتورة رانيا بهريز - مدرس الأمراض الباطنة (الغدد الصماء والسكر) محاضره عن " التغذيه السليمه في المدارس" تكلمت عن التغذيه الصحية.

وأهم أنواع الأغذية، أسس التغذية السليمة، ما هي السمنة وأسبابها وأضرارها وكيفية تجنب وعلاج السمنة وما هي مكونات الغذاء المتوازن والاحتياجات الغذائية لطلاب المدارس ومعرفة اضرار الوجبات السريعة. 

ثم قدمت الدكتورة سلوى حجازي أستاذ بكليه طب الأسنان محاضره بعنوان "كيفية العنايه بصحة الفم والأسنان واستعرضت طرق الوقايه من التسوس، تقويم الأسنان، تغيير طريقه التغذية، القضاء على طبقه البلاك، الطريقه الصحيحة لاستخدام الفرشاه لتنظيف الأسنان.

وأخيرًا قدم الدكتور حسن سنبل مدرس بقسم الطب النفسي كلية طب المنصوره محاضره بعنوان" الوعى بمخاطر التدخين وإدمان الموبايل".

واستعرض خلالها كيف يقع النشء فريسة للتدخين أما بدافع ضغط الأقران أو بدافع التقليد أو الفضول ليجد نفسه فى براثن إدمان لا يمكنه التخلص منه.

وأشار بإيجاز إلى المخاطر الصحية من التدخين وإلى ضرورة تقنين استخدام الموبايل والا يخرج استخدامه عن السيطرة فيهمل الطالب باقى جوانب حياته.
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
طب المنصورة تقدم توعية بأمراض السمنة والسكر ومخاطر التدخين بمدرس الدقهلية
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الكلمات المفتاحية

لطلاب باطنة المنصورة أمراض الباطنة

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