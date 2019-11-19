محكمة بالكونغو تصدر حكما بالسجن مدى الحياة على "أمير حرب"





قال محامون في قضية "أمير حرب"، إن محكمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة اليوم الثلاثاء، على أحد أمراء الحرب الأكثر شهرة في البلاد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي.كما خلصت المحكمة في مدينة بوكافو الشرقية، إلى أن حكومة الكونغو مسؤولة عن إخفاقها في حماية ضحايا ميليشيا رايا موتومبوكي، وأمرت بدفع تعويضات لأكثر من 300 ضحية.وعلى الرغم من المبادرات المتكررة، التي اتخذتها الحكومة للتصدي للعنف الجنسي في مناطق النزاع في شرق الكونغو، حيث أسفرت الحروب الأهلية في نهاية القرن عن مقتل الملايين، يقول الخبراء إن "الاغتصاب لا يزال منتشرًا من قبل الجماعات المسلحة وجنود الجيش كسلاح حرب".وقد أدان القضاة رئيس ريا موتومبوكي فريديريك ماسودي اليماسي، الذي يحمل اسم كوكوديكو، إلى جانب اثنين من الحلفاء بتهمة القتل والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاسترقاق المرتكب على مدى عدة أشهر من العام الماضي.كما يقول محققو الأمم المتحدة، إن "قواته كانت مسؤولة عن خطف 17 امرأة على الأقل في مغارة واغتصابها مرارًا وتكرارًا في كهف في سبتمبر 2018، وقد أسره جيش الكونغو في أبريل".وقال تشارلز شوباكا تشيتشورا، كبير محامي الضحايا لـ"رويترز"، إن "الضحايا الذين دعمناهم خلال هذه المحاكمة سعداء بأن الجرائم، التي عانوا منها تم الاعتراف بها من خلال إدانة معذبيهم."وأمرت المحكمة الدولة بدفع تعويضات الضحايا وكذلك الرسوم الطبية.أشادت "ترايل انترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف راقبت الإجراءات، بالحكم لكنها تساءلت عما إذا كان سيتم دفع تعويض في نهاية المطاف.وقالت كيارا غابرييل، المستشارة القانونية للمجموعة: "لقد أظهرت السوابق أن الدولة غير مستعدة لتعويض الضحايا، حتى عندما أمرهم القضاة بذلك".تشكلت "Raia Mutomboki"، التي تعني "المواطنين الغاضبين" في اللغة السواحيلية، في عام 2005 لمحاربة ميليشيات الهوتو الرواندية في شرق الكونغو، وهي واحدة من أقوى المجموعات المسلحة في المناطق الغنية بالمعادن المتاخمة لرواندا وأوغندا وبوروندي.