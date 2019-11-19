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بعد مشاركته في فيلم فنانة إسرائيلية.. أحمد موسى: عمرو واكد سيحصل على الجنسية دولة الاحتلال

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:04 م
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عمرو واكد
عمرو واكد
كساب أتحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الممثل الفاشل الهارب عمرو واكد، الذي يقطن احدى دول أوروبا منذ عدة سنوات، كان يروج بأنه يدافع عن القضية الفلسطينية، معقبًا ساخرًا:" ثبت فعلًا إن عمرو واكد يكره الكيان الصهيوني تماما كراهية الموت، بدليل مشاركته في فيلم تشارك فيه ملكة جمال اسرائيل".

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن عمرو واكد يمثل مع اسرائيلية، ولا يرى أن هذا الأمر تطبيعًا مع اسرائيل، لافتَا إلى أن ملكة جمال اسرائيل مجندة في الجيش الاسرائيلي، الذي يضرب الفلسطينيين في قطاع غزة، معقبًا: "هي بتضرب غزة وعمرو بيدافع عنها".

ولفت إلى أن عمرو واكد يؤكد اليوم بأن التطبيع مع اسرائيل حلال، ولا يرى في هذا الأمر مشكلة، متابعًا: "من الوراد أن يحصل عمرو وامد على الجنسية الإسرائيلية، لأنه يدافع عن مشكلة جمال اسرائيل بسبب الهجوم عليها بسبب العدوان على قطاع غزة".
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