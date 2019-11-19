Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب: نشرنا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لحماية مصالحنا من إيران

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:42 م
Advertisements
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران استمرت في تهديد أمن المنطقة، بما في ذلك مهاجمة المنشآت النفطية ومنشآت الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي.

وأوضح ترامب، خلال رسالته للكونجرس الأمريكي، مساء الثلاثاء، أنه تم نشر القوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط لحماية مصالح أمريكا، وتعزيز سبل الحماية ضد الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران ووكلاؤها.

وتابع، قائلا: "أمرنا بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لحماية شركائنا من المزيد من التصرفات العدائية من إيران والعدد الإجمالي سيكون 3 آلاف".

ونوه بأنه تم ارسال منظومات رادار ومنظومات صاروخية لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة.

وانسحب الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد سلفه باراك أوباما، معيدا فرض عقوبات شاملة على إيران للضغط عليها اقتصاديا وكبح نفوذها في الدول العربية.


واستمرت إدارة ترامب بمنح اعفاءات لبعض الدول للتعامل مع ايران والسماح لها بتنفيذ الاتفاق دون أن تواجه خطر التعرض لعقوبات في الولايات المتحدة.


وأعلنت إيران إن المهندسين في فوردو، وهي منشأة تحت الأرض في جنوب طهران، بدأوا بضخ غاز هيكسافلورايد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي للتخصيب، وهو قرار اعتبرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا "متناقضا" مع الاتفاق النووي.


ويأتي الموقف الامريكي بانهاء الاعفاءات في الوقت الذي تهز فيه إيران احتجاجات عنيفة أشعلها قرار الحكومة هناك برفع أسعار الوقود.

وأعرب بومبيو مجددا عن تضامنه مع المتظاهرين الايرانيين، قائلا "العالم يراقب".

وأضاف "الشعب الايراني سيتمتع بمستقبل أفضل عندما تشرع حكومته باحترام حقوق الانسان الاساسية وتتخلى عن موقفها الثوري وسياستها الخارجية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتصرف ببساطة كدولة طبيعية".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشر دونالد ترامب حماية المصالح المملكة القوات الشرق الاوسط إيران

أخبار تهمك

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

منذ ساعة و 9 دقيقة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ ساعتين و 34 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أبرز تصريحات ترامب ضد إيران

الولايات المتحدة تضع شروطها أمام إيران

الجيش الإيراني يهدد بالتدخل لحماية حاملات النفط الإيرانية من أي تهديد

بعد الإعلان الأمريكي عن "وارسو".. إيران خطوة إلى الوراء

ترامب: الخروج من الاتفاق أخل بحسابات إيران وأضعفها

عسكريون أمريكيون يحذرون ترامب: لا تحارب إيران

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

06:36 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status