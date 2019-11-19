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بعد واقعة الطالب الإفريقي.. استشاري نفسي: هناك علاقة بين تعاطي المخدرات والتنمر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:01 م
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واقعة لتنمر بطالب افريقي
واقعة لتنمر بطالب افريقي
أمنية فوزي
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علق الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، على واقعة تنمر الطالب الإفريقي، قائلًا إن التربية والأسرة وأنماط التنشئة الاجتماعية وأساليب العقاب ودور الوالدين، سببًا لحدوث هذه الواقعة.

وتابع "هندي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الثلاثاء،: "هذه الواقعة نتاج عدم تربية وعدم ثقافة وعدم تعليم واضطرابات نفسية"، مضيفًا أن هناك علاقة بين تعاطي المخدرات والتنمر.

واستكمل استشاري الطب النفسي،: "شخصيات مترتبتش، من يمارس التنمر يكون تعرض للضرب في بيته، ويكون رأى والدته تُهان أمامه"، مؤكدًا أن الشخص المتنمر ليس لديه أخلاقيات أو وازع ديني، وليس لديه ثقافة السلام.
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