شاهد.. مايا دياب في أحدث ظهور لها بدبي



وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "قمر يا حبيبتي، دبي منورة بيكي يا جميلة".



وعلى صعيد آخر قدمت "دياب" العديد من الأغاني منها نبقى سوا، شكلك ما بتعرف، نيالي فيك، أيوة، قاطفين، حبيبي، طول بالك.



وشاركت "دياب" في بعض الأعمال الفنية منها الدنيا هيك، أسد وأربع قطط.



وعملت "دياب" كمقدمة برامج منها الاختيار، أسال العرب، هيك منغني، وفازت بلقب أفضل مقدمة برامج لبرنامج "هيك منغني"، عملت "دياب" كعارضة أزياء.



انضمت "دياب" إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها.

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صورة لها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتبت "دياب"، على الصورة قائلة: "Toujours magnifique elle".