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نتيجة مباراة مصر اليوم ضد جنوب إفريقيا.. الفراعنة إلى أولمبياد Tokyo 2020

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:55 م
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مصر
مصر
محمد الصو
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 انتهت أحداث مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم ضد منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، بفوز الفراعنة بثلاثية دون رد بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات للأوليمبياد.

نتيجة مباراة مصر اليوم
وأحرز هدف المنتخب الوطني الأول عن طريق رمضان صبحي قائد الفراعنة في الدقيقة 59 بعد ترجمته ركلة ترجيح بنجاح داخل شباك حارس المنافس، فيما أحرز عبدالرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 83 من المباراة، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثالث والأخير بعد مرور دقيقتين فقط من الهدف الثاني.

وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وتشهد المباراة حضور 70 ألف متفرج، وحاول منتخب مصر إحراز هدف التقدم خلال الشوط الأول ولكن تصدي دفاع منتخب البافانا بافانا للهجمات الذى كان يقودها رمضان صبحي.

نتيجة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا
وحاول المنتخب الوطني، إستغلال الهجمات التي أتيحت له على مدار الشوط الأول، من أجل إحراز هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، شن الفراعنة العديد من الهجمات القوية لتسجيل أولى أهداف المباراة، حتى جاءت الدقيقة 53 لتشهد تسديد قوية من جانب أحمد رمضان بيكهام لاعب الوسط من خارج منطقة الحزاء، ليتصدى لها الحارس وترتد إلى رمضان صبحي ولكن يفشل في إستغلالها.

وحملت الدقيقة 57 من عمر المباراة خبرا سارا بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب الوطني بعد إرتطام الكرة في يد مدافع جنوب إفريقيا، قبل أن يترجمها رمضان صبحي بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 59 من اللقاء.
وشهدت الدقيقة 83 الهدف الثاني للمنتخب الوطني عن طريق عبدالرحمن مجدي بعد تسديدة قوية من الجبهة اليسرى.

ولم تمر سوى دقيقتين إلا وعاد نفس اللاعب ليحرز الهدف الثالث بعد تسديدة ضعيفة مرت بغرابة شديدة من حارس المرمى لتسكن الشباك الإفريقية.

ولهذا الفوز ضمن المنتخب الوطني التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات ويصعد لمواجهة منتخب كوت ديفوار، بالمباراة النهائية.

ويذكر أن منتخب كوت ديفوار فاز اليوم على منتخب غانا بعد الفوز عليه بركلات الترجيح ووصل لنهائي بطولة كأس الأمم.

وينتظر جنوب إفريقيا مواجهة غانا، على المركزين الثالث والرابع، لحسم المقعد الأخير والمتأهل رفقة مصر وكوت ديفوار إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب الوطني كوت ديفوار، يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي في نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

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