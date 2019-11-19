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مطعم معلق في "موسم الرياض" يجذب عشاق المرتفعات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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المطعم المعلق
المطعم المعلق
الفجر السعودي
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أعلن موسم الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، أنه حقق رغبة عشاق المرتفعات، وذلك من خلال فعالية عشاء في السماء، التي أقيمت في ونتر وندر لاند الرياض، حيث تعد تجربة مبتكرة للارتفاع عن سطح الأرض ما يقارب 50 متراً على منصة معلقة؛ للاستمتاع بعشاء فاخر عبر 8 رحلات يومياً، كل ساعة رحلة يوجد بها 32 مقعداً في كل رحلة، إذ يستمتع الجميع بعشاء فاخر وقهوة يقدمها أحد المطاعم المتخصصة.

وتعد تلك الفعالية إحدى فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار، كونها مختلفة في الفكرة والعرض ووثقت عدسة واس التجربة المشوقة.

وتقدم الشركة المشغلة لهذا المطعم شروطاً للعبة؛ بحيث يكون الطول المسموح للفرد المشارك 130 سم فما فوق، ويمنع دخول النساء الحوامل ومن يخشون الارتفاعات، كما يمنع التدخين في جميع أرجاء المطعم إلى جانب عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج المطعم وعدم العبث بحزام الأمان واتباع التعليمات خلال فترة الرحلة.

ويمكن للزائر والراغب في خوض التجربة أن يقدم من خلال تطبيق موسم الرياض على الفعالية وحجز التذكرة، وتتبّع تعليمات المواعيد كي يستفيد من المغامرة الشيقة.

موسم الرياض
هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض موسم المملكة الرياض

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