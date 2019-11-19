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نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وموعد النهائي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:53 م
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نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
حسام مجدي
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استطاع منتخب مصر الأولمبي أن يفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مند قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على ستاد القاهرة.

ملخص الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب إفريقيا

وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين وبمرور الوقت ظهرت خطورة كبيرة من جانب منتخب مصر بحثا عن الهدف الأول.

فرص ضائعة من جانب منتخب مصر أمام مرمى جنوب إفريقيا

وأضاع لاعبو منتخب مصر تحت 23 عام العديد من الفرص السهلة خلال المباراة أثناء سيطرتهم على مجريات اللقاء.

مصر تفقد السيطرة على الكرة بشكل كبير

ومع مرور الوقت ظهرت سيطرة من جانب منتخب جنوب إفريقيا أمام تراجع كبير في الأداء من منتخب مصر ليهدد منتخب جنوب إفريقيا مرمى مصر أكثر من مرة.

سيطرة كبيرة من جنوب إفريقيا في الدقائق الأخيرة

وظل منتخب جنوب إفريقيا مسيطر على الكرة بشكل كبير طوال الدقائق الأخيرة من الشوط لينتهي الشوط الأول بالتعادل السابي بين المنتخبين.

ملخص الشوط الثاني من مباراة مصر وجنوب إفريقيا

وبدأ الشوط الثاني وكان منتخب مصر هو الأكثر سيطرة وخطورة حتى سجل هدفه الأول في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء سجلها رمضان صبحي.

وظل منتخب مصر هو الأكثر سيطرة وخطورة طوال المباراة ليسجل هدفه الثاني عن طريق عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 84 بل وسجل الهدف الثالث عن طريق عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر للدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ليواجه نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادمة في الدور النهائي على ستاد القاهرة.
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