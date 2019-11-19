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اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:47 م
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اسعار الذهب في الجزائر
اسعار الذهب في الجزائر
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب اليوم في  الجزائر  في محلات الصاغة  اليوم الثلاثاء 19-11-2019  استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في  الجزائر  إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.

 ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019  في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية  الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42  بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في  الجزائر

الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019  في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي  

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

اسعار الذهب عيار 24

48.13$

5.808

سعر الذهب عيار 22

44.12$

5.324

اسعار الذهب عيار 21

42.12$

5.082

اسعار الذهب عيار 18

36.10$

4.356

سعر الذهب عيار 14

28.08$

3.388

سعر الذهب عيار 12

24.07$

2.904

اسعار أوقية الذهب

1.507$

180.617

اسعار جنيه الذهب

336.93$

40.654

اسعار كيلو الذهب

48.132$

5.807.606

 

 

 

 

 

 

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في  الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري .

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة  في الجزائر

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

16  نوفمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

15  نوفمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

14  نوفمبر

3.401

4.372

5.101

5.830

13  نوفمبر

3.396

4.367

5.094

5.822

12  نوفمبر

3.459

4.448

5.189

5.930

 

 

 

 

 

 

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