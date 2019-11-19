Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر تتأهل إلى أولمبياد طوكيو وتضرب موعدًا ناريًا مع كوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:48 م
Advertisements
مصر وجنوب إفريقيا
مصر وجنوب إفريقيا
محمد جمال
Advertisements
تأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بعد تحقيق الفوز اليوم على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة فى البطولة التى تنظمها مصر وستنتهى يوم الجمعه القادمة، بمواجهة قوية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب ساحل العاج الأولمبي.

وحقق منتخب مصر الفوز اليوم على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد على ستاد القاهرة الدولى فى حضور جماهيري كبير لمباراة مصر وجنوب إفريقيا إقترب من 80 ألف متفرج فى ستاد القاهرة الدولى، قاموا بمساندة الفراعنه للتأهل للاولمبياد ولنهائي كأس الأمم الإفريقية.

صبجي وعبد الرحمن مجدي يقودان مصر للفوز على جنوب إفريقيا والصعود للأولمبياد

وسجل هدف مصر الأول رمضان صبحي قائد مصر ولاعب الأهلي من ركلة جزاء تم إحتسابها فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، بعدما إرتطمت الكرة فى يد مدافع منتخب جنوب إفريقيا من عرضية للظهير الأيسر لمصر أحمد فتوح.

ثم سجل عبدالرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادى الإسماعيلي هدف مصر الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم فى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدي ليسجل الهدف الثالث من تسديدة قوية غالطت حارس جنوب إفريقيا ويؤكد فوز مصر والتأهل لطوكيو 2020.

وضرب منتخب مصر موعد فى نهائي كاس الامم الإفريقية بمصر تحت 23 سنة مع منتخب ساحل العاج الذى تأهل أيضا للمباراة النهائية بعد فوزه على منتهب غانا بركلات الترجيح، ليتقابل منتخبي مصر وكوتديفوار يوم الجمعه المقبل الموافق 22 نوفمبر فى نهائي البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر ضد جنوب إفريقيا مصر كاس امم افريقيا حارس جنوب افريقيا جنوب افريقيا

أخبار تهمك

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

منذ ساعة و 9 دقيقة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

منتخب مصر الأوليمبي بتعادل بهدف لمثله مع جنوب إفريقيا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا.. مشاهدة البث المباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا

رمضان صبحي يقود المنتخب الأوليمبي للفوز على جنوب إفريقيا وديا

التشكيل الرسمي لموقعة ساحل العاج ونيجيريا بكأس أمم إفريقيا للشباب

موعد مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء 12-11-2019 بكأس أمم إفريقيا للناشئين

كورة لايف TIME SPORT مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت رابط ماتش ساحل العاج LIVE HD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

06:36 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status