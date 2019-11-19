مصر تتأهل إلى أولمبياد طوكيو وتضرب موعدًا ناريًا مع كوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بعد تحقيق الفوز اليوم على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة فى البطولة التى تنظمها مصر وستنتهى يوم الجمعه القادمة، بمواجهة قوية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب ساحل العاج الأولمبي.





وحقق منتخب مصر الفوز اليوم على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد على ستاد القاهرة الدولى فى حضور جماهيري كبير لمباراة مصر وجنوب إفريقيا إقترب من 80 ألف متفرج فى ستاد القاهرة الدولى، قاموا بمساندة الفراعنه للتأهل للاولمبياد ولنهائي كأس الأمم الإفريقية.





صبجي وعبد الرحمن مجدي يقودان مصر للفوز على جنوب إفريقيا والصعود للأولمبياد





وسجل هدف مصر الأول رمضان صبحي قائد مصر ولاعب الأهلي من ركلة جزاء تم إحتسابها فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، بعدما إرتطمت الكرة فى يد مدافع منتخب جنوب إفريقيا من عرضية للظهير الأيسر لمصر أحمد فتوح.





ثم سجل عبدالرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادى الإسماعيلي هدف مصر الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.





ثم فى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدي ليسجل الهدف الثالث من تسديدة قوية غالطت حارس جنوب إفريقيا ويؤكد فوز مصر والتأهل لطوكيو 2020.





وضرب منتخب مصر موعد فى نهائي كاس الامم الإفريقية بمصر تحت 23 سنة مع منتخب ساحل العاج الذى تأهل أيضا للمباراة النهائية بعد فوزه على منتهب غانا بركلات الترجيح، ليتقابل منتخبي مصر وكوتديفوار يوم الجمعه المقبل الموافق 22 نوفمبر فى نهائي البطولة.



