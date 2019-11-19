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شاهد.. لحظة ضبط 2 طن بانجو أثناء محاولة التهريب عبر قناة السويس

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:46 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابي، اعتزم أفراده تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو مخبأة أسفل حمولة (جبس) من شرق قناة السويس إلى غربها.

وأمكن رصد أفراد التشكيل والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم (صاحب مكتب مقاولات، عاطل، سائق – مقيمين بمحافظتى السويس وجنوب سيناء)، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم (سيارة نقل بمقطورة) بطريق معدية (الشط) بدائرة قسم شرطة الجناين.

وبحوزتهم (عدد 584 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليًا 1،750 واحد طن وسبعمائة وخمسون كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من (ثمانية مليون جنيه).


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