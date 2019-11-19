يوسف رشدان: زيارات "السيسى" لألمانيا حققت مكاسب كبرى على المستوى السياسى والاقتصادى





أشار يوسف رشدان الخبير الاقتصادي وعضو جمعية شباب الأعمال، إلي أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة القمة الثالثة من أجل إفريقيا التي تنظمها مجموعة العشرين، حققت مكاسب كبرى على المستوى السياسى و الاقتصادى لمصر و للقارة الأفريقية التى يمثلها الرئيس باعتباره رئيسا للاتحاد الأفريقى.





و أكد أن الزيارة عكست الدور الكبير الذى تضطلع به مصر فى سبيل دفع وتعزيز جهود التنمية فى القارة الأفريقية، خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى لهذا العام، كما أنها تؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين المصرى والألمانى على الصعيدين الثنائى والاقليمى.









أكد رشدان أن حجم الاستثمارات الالمانية المباشرة فى مصر نحو 7.4 مليار دولار حنى نهاية شهر يونيو 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2019 – وفقاً لتصريحات رئيس الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة. كما يوجد فى مصر حوالى 1215 شركة ألمانية نعمل فى قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز.





وأوضح أن حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا ما يقدر بـ 2.4 مليار دولار، فيما تأتى كل من شركة مرسيدس وشركة سيمنس على رأس الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر ، كما حظى القطاع الصناعى بنصيب الأسد من الاستثمارت ، حيث ارتفعت بنسبة 61% .









ولفت إلى أن هذه هى المرة الرابعة التى يزور فيها الرئيس السيسى ألمانيا، حيث كانت آخر زيارة فى منتصف فبراير من هذا العام للمشاركة فى "مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية" مشيرًا إلى أن ذلك يبرز قوة و متانة العلاقة بين مصر و ألمانيا فى عهد الرئيس السيسى .





و أشار إلى أن العلاقات الألمانية - المصرية شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الست الماضية، وقد قام الرئيس السيسى بزيارة إلى ألمانيا فى الثانى من يونيو 2015، جرى خلالها بحث تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية، ثم كانت قمة الرئيس السيسى مع المستشارة ميركل فى نيويورك فى سبتمبر 2015 حيث أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر.