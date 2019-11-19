ننشر تفاصيل تنفيذ توصيات مؤتمر شباب الدقهلية برفع كفاءة خط الصرف بمستشفى المنزلة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن البدء في تنفيذ توصيات مؤتمر شباب الدقهلية الأول الذي عقد السبت الماضي بمدينة المنزلة.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه بدأ العمل في صيانة خط الصرف الصحي بمستشفى المنزلة، والبدء في أعمال رفع كفاءة مبنى الاستقبال بمستشفى الجمالية، وبدء إصلاح وصيانة التكييف المركزي بمستشفى المطرية، كما تم أول أمس البدء في أعمال صيانة مصاعد مستشفى المطرية المركزي.



وأكد محافظ الدقهلية على أنه سيتم تنفيذ كافة التوصيات التي حددها مؤتمر شباب الدقهلية الأول بالمنزلة في مختلف المجالات والقطاعات وأننا لن نبخل بجهد في توفير كافة احتياجات المواطنين في كافة مراكز ومدن المحافظة.



وشدد محافظ الدقهلية على وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن المعنيين بضرورة المتابعة المستمرة والاسراع في تنفيذ كافة توصيات المؤتمر بأسرع وقت ممكن.



ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أنه تم توقيع عقود صيانة للمصاعد والتعقيم المركزي بمستشفى المطرية تنفيذا لتعليمات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.