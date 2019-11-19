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جامعة المنصورة تتصدر المركز الأول بالجامعات المصرية بتصنيف التايمز لعام ٢٠٢٠م
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:40 م
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محمد كشك
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حصدت جامعة المنصورة المركز الأول في نتائج تصنيف الجامعات لتصنيف التايمز البريطاني العالمي لعام 2020، حيث أظهرت النتائج حصول جامعة المنصورة على الترتيب الاول على مستوى الجامعات المصرية وترتيبها على مستوى الجامعات العالميه ( ٤.١-٥٠٠) كما اظهرت النتائج تقدم ترتيب جامعة المنصورة عالميًا.
وفي تخصصات العلوم الطبية والصحية من الترتيب (251-300) عام 2019 إلى الترتيب (176-200) عام 2020 عالميًا، كما تقدمت فى التخصصات الهندسية والتكنولوجية من الترتيب (601-800) عام 2019 إلى الترتيب (501-600) عام 2020 عالميًا.
وتخصص علوم الحاسب دخلت جامعة المنصورة تصنيف التايمز لعام 2020 لأول مرة لتحتل الترتيب (251-300) عالميًا، وفي تخصص علوم الحياه فى الترتيب من 601-800، وفي تخصص الفيزياء جاءت فى الترتيب من 801.
وفي تخصصات العلوم الطبية والصحية من الترتيب (251-300) عام 2019 إلى الترتيب (176-200) عام 2020 عالميًا، كما تقدمت فى التخصصات الهندسية والتكنولوجية من الترتيب (601-800) عام 2019 إلى الترتيب (501-600) عام 2020 عالميًا.
وتخصص علوم الحاسب دخلت جامعة المنصورة تصنيف التايمز لعام 2020 لأول مرة لتحتل الترتيب (251-300) عالميًا، وفي تخصص علوم الحياه فى الترتيب من 601-800، وفي تخصص الفيزياء جاءت فى الترتيب من 801.
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