الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً جديداً





صدر مساء اليوم الثلاثاء، أمر ملكي فيما يلي نصه:-

الرقم: أ/198

التاريخ: 22/3/1441هـ

بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.





وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.





وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/470) بتاريخ 29/12/1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.





وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.





أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ/فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.





ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



