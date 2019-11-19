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الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً جديداً

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:32 م
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الملك سلمان
الملك سلمان
الفجر السعودي
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صدر مساء اليوم الثلاثاء، أمر ملكي فيما يلي نصه:-
الرقم: أ/198
التاريخ: 22/3/1441هـ
بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/470) بتاريخ 29/12/1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الأستاذ/فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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الكلمات المفتاحية

المملكة الملك سلمان أمر ملكي

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