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أبو بكر لـ "الصحفيين": "السيسي ليس له كتالوج"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:32 م
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الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن هناك اجتهادات صحفية أن هناك تعديل وزاري مرتقب، مشيرا إلى أن المواطن له الحق في أن يعبر رأيه في أداء الوزراء، ويقول من يستحق أن يستمر، ومن يجب تغييره.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن كل الدولة ومؤسساتها تعمل من أجل رضا المواطن المصري، موجها رسالة إلى الصحفيين، قائلا: "الرئيس السيسي ليس له كتالوج، ولا تستطيع أن تعرف في ماذا يفكر".

وأضاف "أبو بكر"، "الفهرس اللي بيدور فيه الرئيس مختلف، ومعندوش الاعتبارات التي تشغل الرئيس السيسي، وكل ما يهمه المصلحة العامة فقط"، ولا أحد يمكنه توقع الأسماء والتوقيت لحدوث تغيير وزاري، منوها بأن مدة تولي محافظ البنك المركزي ستنتهي بعد أيام، وليس معروفا هل سيتم تغييره أم سيستمر.

ورأى أنه عند تغيير الدستور يجب أن يكون الرئيس حرا عن عند اختيار وزير وليس منطقيا أن يرجع للبرلمان.

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خالد أبو بكر تعديل وزاري المواطن الصحفيين السيسي

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