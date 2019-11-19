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خبير التعليم الدولي في زيارة لجامعة دمياط

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:32 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، السيد جون ماكجفرن خبير التعليم الدولي بالمركز الثقافي البريطاني، وسحر خميس، مدير برامج التدريب بالمركز الثقافي البريطاني بالقاهرة، فى ثانى لقاءات الجامعة بالخبير الدولى حيث تم اللقاء الأول بالقاهرة منذ أسابيع قليلة حيث أدار جون ماكجفرن ورشة عمل للتمهيد لعمل شراكة تعليمية بين جامعة دمياط وأحد الجامعات البريطانية.

وذلك في إطار سعى إدارة الجامعة لتطوير الجامعة وبرامجها وعمل شراكات مع الجامعات العالمية.

وشهد اللقاء انعقاد ورشة عمل داخل جامعة دمياط تدور حول كيفية إعداد ملف للشراكة مع أحد الجامعات الدولية فى بعض البرامج، وحضر ورشة العمل عدد كبير من قيادات الجامعة وقيادات المستقبل والهيئة المعاونة ويأتى على رأسهم الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء كليات العلوم والهندسة والحقوق والتمريض.

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم الثلاثاء، أنه تقديرا لتضحيات وبطولات مدينة بورسعيد الباسلة واستجابة لما دار فى حوار مجتمعى بين أبناء محافظة دمياط، فقد قرر المجلس التنفيذى المنعقد برئاستها، بالابقاء على تسمية شارع ٩ بمدينة رأس البر والمعروف " بشارع بورسعيد" كما هو دون تعديل.

وفى سياق متصل،  قرر المجلس التنفيذى أيضًا تقديرا وعرفانا لما قام به الدكتور محمد فتحي البرادعى محافظ دمياط الأسبق من جهود مخلصة لتطوير المحافظة وبناء علي الطلبات المقدمة من أهالي دمياط، بإطلاق اسمه على شارع المديرية بالمدينة.

كانت محافظ دمياط قد قررت سابقا، إعادة تسمية شارع بورسعيد بمدينة رأس البر بإسم شارع الدكتور محمد فتحي البرادعي، تقديرًا لجهوده الملموسة والمبذولة للنهوض بالمستوى الحضاري للمحافظة خلال فترة توليه قيادة المحافظة خلال الفترة من 2004 وحتى 2011.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إزالة ٩ حالات تعدى على أراضى أملاك دولة تابعة لولاية وزارة الرى بمساحة قدرها ١٨٥٣ متر مربع بنهاية كوبرى عزب النهضة.

وأضافت المحافظ إلى أن تلك الازالات جاءت خلال فعاليات الحملة التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية البستان مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشددت الدكتورة منال عوض على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن باستمرار تنفيذ تلك الحملات للتصدى لكافة المخالفات فى المهد والحفاظ على أملاك الدولة بإعتباره حق أصيل من حقوق الشعب.

استقبل اليوم الثلاثاء، "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ملا من "ناصر عوض حماد" مدير عام هيئة تعليم الكبار بدمياط وسحر عبدالباري مدير العلاقات العامة بالهيئة، وذلك لتجديد برتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وصرح "سويلم" أن البرتوكول يستهدف فتح فصول محو أمية بكل مدرسة، وذلك من منطلق الخدمة المجتمعية التي تنتهجها كلتا المؤسستين لمواجهة مشكلات محو الأمية بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.

خبير التعليم الدولي في زيارة لجامعة دمياط
خبير التعليم الدولي في زيارة لجامعة دمياط
خبير التعليم الدولي في زيارة لجامعة دمياط
خبير التعليم الدولي في زيارة لجامعة دمياط
خبير التعليم الدولي في زيارة لجامعة دمياط
خبير التعليم الدولي في زيارة لجامعة دمياط
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مصر جامعة دمياط تعليم اخبار

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