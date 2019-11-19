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برلماني: هناك انسجام غير عادي بين المصريين تحت قيادة "السيسي"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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النائب أحمد الفرشوطي
النائب أحمد الفرشوطي
كساب أحمد
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قال النائب أحمد الفرشوطي، عضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت، إن جميع المشاركين في الاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس بمحافظة الأقصر، سواء مسلمين أو مسيحيين، كان بينهم حالة كبيرة من الألفة والتآخي، وهذا عكس ما يقوم البعض يتوريجه بوجود عنصرية في مصر.

وأضاف "الفرشوطي"، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس يبعث رسالة لكل دول العالم بأن المصريين نسيج واحد ولن يستطيع أحد التفريق أو الوقيعة بينهم، لأن المصريين يتمتعون بالاتحاد وهناك حالة انسجام غير عادية بين جميع طوائف الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي.

ووجه النائب رسالة للشباب قائلا: "سيبكم من الفيسبوك ولا تنساقوا وراء التيارات المعادية لمصر والممولة من الخارج ويعلم الجميع نواياهم الخبيثة التي لا تريد الخير والاستقرار لمصر، وانظروا لحالة الألفة والتآخي بين جميع المصريين ولا تساعدوا أعداء الوطن في الترويج لمخططهم".
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الكلمات المفتاحية

مصر عبد الفتاح السيسي النائب أحمد الفرشوطي المسيحيين المسلمين التآخي بين المسلمين والمسيحيين

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