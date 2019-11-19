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المرشد الإيراني يصف موجة التظاهرات بأنها "مسألة أمنية"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:12 م
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علي خامنئي
علي خامنئي
وكالات
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وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، موجة التظاهرات بأنها مسألة أمنية، ولم تكن احتجاجات شعبية.

وقال "خامنئي"، خلال تصريحاته مساء اليوم، إنه على الأصدقاء والأعداء أن يعرفوا أننا تصدينا للعدو في ساحة الحرب العسكرية والسياسية والأمنية".


وأضاف أن أعمال الأيام الأخيرة كانت مسألة أمنية، ولم تأت من الشعب.


وقال في إشارة إلى الاحتجاجات: "هذا ليس من صنع الشعب، هذا فعل الأشرار، هذا ما يفعله الأشرار، يجب الالتفات إلى هذا الأمر".


وفي وقت سابق، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه سيدعم أي قرار يتخذه رؤساء السلطات الثلاث بالإجماع، مضيفا أن رؤساء القوى الثلاث اتخذوا قرارا مدروسا ويتعين تطبيقه.

وأضاف خامنئي، حول خطة تقنين استهلاك الوقود، بأنه ليس من أصحاب الاختصاص في هذا المجال كما أن آراء الخبراء متفاوتة، لكنه بالمحصلة يدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث.

وأوضح أنه من المؤكد أن بعض الإيرانيين مستاؤون من هذا القرار ولربما يلحق الضرر ببعضهم إلا أن أعمال التخريب وإحراق الممتلكات ليس من عمل المواطنين بل عمل الأشرار.

وأضاف أن المناوئين للثورة والأعداء يروجون دائما لمثل هذه الأعمال التخريبية ويعملون على ذلك حاليا.
وحذر من أن انعدام الأمن، والذي يمكن أن يشكل كارثة على المجتمع والبلد، يزداد سوء في ظل الأعمال التخريبيةـ وبالتالي فإن أي إنسان عاقل وحريص على بلده لايقوم بهذه الأعمال، وعلى المسئولين أن يبذلوا قصارى جهودهم لاحتواء مردودات هذه الخطة على المواطنين.
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وصف مسألة أمنية المرشد الايراني اعمال التخريب احتجاجات

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