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عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:02 م
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محمد الباز
محمد الباز
أمنية فوزي
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أكد الإعلامي محمد الباز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل ما لا يطيقه بشر، وضحى كثيرًا من أجل مصر وشعبها، موضحًا أن الرئيس السيسي ضحى بأمنه الشخصي، حيث أُعلن رسميًا أن السيسي تعرض للاغتيال مرة أو اثنين فقط.

وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "السيسي تعرض للاغتيال أكثر من 10 مرات في السنوات الأخيرة، وكذلك عدد من المسئولين الكبار في الدولة، ولكن لم يعلن رسميًا".

وأوضح أن مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير، وأن السيارة كانت في خط سير هذا المسئول، والقدر أن هذا المسئول غادر مكانه مبكرًا، لافتًا إلى أن مفجر معهد الأورام لم يفجر نفسه أمام المعهد، ولكنه انفجر نتيجة شجاره مع سائق آخر.

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معهد الأورام مصر محمد الباز عبد الفتاح السيسي تفجير معهد الأورام اغتيال السيسي

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