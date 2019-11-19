"الملك سلمان" يعزّي ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد





اتصل ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، و ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.





وعبر الملك سلمان خلال الاتصال، عن عزائه ومواساته للشيخ محمد بن زايد، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سائلًا الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.





وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، داعيًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين عظيم الأجر على مشاعره الأخوية الصادقة.





وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت يوم أمس الإثنين، عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أخي رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر يناهز 64 عامًا.





وذكرت وزارة شؤون الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام": ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.





وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من أمس الإثنين.



