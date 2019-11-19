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لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن مدينة الأقصر السبت المقبل
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:56 م
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أحمد الشيخ
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أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها وذلك إعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل وحتى السادسة مساءً .
وأرجعت الشركة أسباب إنقطاع المياه إلي ضم خطوط طرد الصرف الصحى الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالحبيل وفى إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر.
واهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .
وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى
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