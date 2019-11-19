Advertisements
Advertisements
Advertisements

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن مدينة الأقصر السبت المقبل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:56 م
Advertisements
فطع المياه
فطع المياه
أحمد الشيخ
Advertisements
أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها وذلك إعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل وحتى السادسة مساءً .

وأرجعت الشركة أسباب إنقطاع المياه إلي ضم خطوط طرد الصرف الصحى الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالحبيل وفى إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر.

واهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125  من اى تليفون أرضى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة الاقصر قطع المياه الصرف الصحي

أخبار تهمك

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ ثلث ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف - ON TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر beIN المفتوحة

منذ ساعة و 15 دقيقة

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT كورة اونلاين

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ ساعتين

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ ساعة و نصف

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

منذ أقل من ساعتين

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعة و نصف

«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة لمدة 5 ساعات

انقطاع المياه عن مدينة طنطا لمدة 12 ساعة

لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة طنطا

غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة

شركة المياه تكشف أسباب ضعف الخدمة عن حي بولاق الدكرور

إصلاح كسر خط المياه الرئيسي في شارع جامعة الدول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT كورة اونلاين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

07:52 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

06:36 م

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

08:00 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

07:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status