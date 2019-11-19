أحمد المصري: اليوم هو احتفال النقابة الفرعية للمهندسين بالإسماعيلية للتطوير المنجز



وأضاف المصري خلال كلمته باحتفالية تطوير منشآت نقابة المهندسين بالإسماعيلية، أنه يجرى الآن الانتهاء من أعمال التسخين حتى يمكن استخدام الحمام صيفا وشتاء بأستخدام الغاز أو السولار.



وأضاف انه سيتم إعادة تأهيل وتطوير الموقع العام واعادة تخطيطة بمسطح حوالى ۱۲۰۰ م۲، حتى يكون منتزه لعائلات المهندسين، وإنشاء حديقة العاب للاطفال على مستوى عالى بها حوالي عشرة العاب لخدمة ابناء المهندسين وذويهم.



وتابع ايضا انشاء مسجد بحديقة النقابة لاقامة شعائر الصلاة وتطوير وعمل قاعة على مستوى عالى ومتميزة، اللازمة لذلك لتصلح لاقامة المؤتمرات والندوات.



جاء ذلك بحضور أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل نقابة للمهندسين، والمهندس مؤمن شفيق امين صندوق النقابة، والمهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسي القاهرة، والمهندس أحمد المصري رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية.

قال المهندس أحمد المصري رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية، إن اليوم هو يوم إقامة الافراح والمناسبات عليه حيث بالفعل بدء تشغيل حمام السباحة مند شهر سبتمبر الماضي وتم عمل اكاديمية للسباحة لخدمة المهندسينوذويهم وأبنائهم.