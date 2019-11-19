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وزير التجارة: فرص استثمارية كبيرة بالسوق المصرى في مجال صناعة الدواء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:53 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد الشيخ
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أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومى وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لمنتجات الدواء المصرى بأسواق الدول الافريقية خاصة وأن المنتج المصرى يتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة بالسوق الافريقى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع زيجر فيركوتيرن نائب رئيس شركة جونسون آند جونسون العالمية للصناعات الدوائية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وقارة افريقيا، حضر اللقاء الدكتور أحمد خليل مدير الشئون الحكومية والسياسات لمنطقة شمال افريقيا بالشركة.

وقال الوزير أن قيام الشركة بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى خلال العام الجارى بقيمة 125 مليون جنيه ليصل اجمالى استثمارات الشركة في مصر الى 2.3 مليار جنيه يعكس اهتمام دوائر الأعمال العالمية والشركات متعددة الجنسيات بالعمل بالسوق المصرى باعتباره أحد اهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا

ولفت نصار الى ان هناك فرصاً كبيرة للاستثمار بالسوق المصرى في مجالات انتاج الادوية ومنتجات العناية الصحية والتصدير لاسواق الدول المجاورة ودول القارة الافريقية، مشيراً الى إمكانية انشاء مشروعات لشركة جونسون آند جونسون العالمية بالتعاون مع قطاع الدواء المصرى بدول القارة الافريقية خاصة في ظل التوجه الحالي للوزارة بتدشين صناعات بعدد من دول شرق وغرب قارة افريقيا بخبرات ومدخلات انتاج مصرية

وأشار نصار إلى إمكانية الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية والعالمية وكذا استغلال الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط للوصول لدول قارة شرق افريقيا وجنوب شرق اسيا ودول قارة أوروبا، لافتاً الى ان مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة في القطاع الدوائى تؤهلها لريادة صناعة الدواء بالمنطقة

وأكد زيجر فيركوتيرن نائب رئيس شركة جونسون آند جونسون العالمية حرص الشركة على التواجد بالسوق المصرى باعتباره أحد الأسواق المحورية الهامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً إلى أن الشركة تنفذ توسعات بالسوق المصرى بصفة دائمة وذلك لتلبية احتياجاته والتصدير للأسواق العالمية

 وأضاف أن الشركة تعمل في مجالات الصناعات الدوائية وتكنولوجيات ومنتجات الرعاية الصحية ومنتجات الصحة العامة والرعاية التخصصية، مشيراً الى ان الشركة تعمل في 60 دولة حول العالم

 
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