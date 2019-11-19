رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية: نهتم بالتطوير للتحقيق طموحات المهندسين



وأضاف المصري خلال كلمته باحتفالية تطوير منشآت نقابة المهندسين بالإسماعيلية، بحضور نقيب المهندسين هاني ضاحي ولفيف من قيادات نقابة المهندسين، انه تم تقديم كل الدعم من قبل نقيب المهندسين للتطوير نقابة المهندسين بالإسماعيلية.



وأشار أن النقابة الفرعية للمهندسين بالإسماعيلية ستستمر بالاهتمام بتحقيق كل طموحات وتطلعات واحلام المهندسين، حيث اليوم هو من الايام المحببة الي قلوبنا جميعا حيث نحتفل بأنجازاتنا، والمشروعات التي نفذناها لخدمة المهندسين خاصة مضيفا أنه يتحدث عن الانجازات التي تم تنفيذها علي ارض الواقع ونحن لا نقول سنفعل ولكننا نقول يملؤنا الفخر لقد نفذنا وسنستمر في تقديم خدماتنا وانجازاتنا لخدمة كافة المهندسين.



وأضاف انه سيهتم بتحقيق كل طموحات المهندسين وتطلعاتهم وأحلامهم.

قال المهندس أحمد المصري رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية، إننا منذ العامين ونعمل بكل طاقتنا لتطوير النقابة بالإسماعيلية، وهو مدة تولي المهندس هاني ضاحي نقيبا للنقابة.