التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالتعادل السلبي بدون أهداف فى مباراة تقام على ستاد القاهرة الدولى فى حضور ما يقارب من ال 67 ألف متفرج.









وحاول منتخب مصر فك دفاع المنتخب الجنوب إفريقي إلا أن كان دفاع الأولاد محكم وقوى خلال مجريات الشوطالأول فى ظل تواجد عدد من المحاولات منةقبل رمضان صبحي ومصطفي محمد.









بينما حاول منتخب الأولاد مباغتت دفاع مصر عن طريق الكرات الثابته ولكن وقف دفاع مصر الأولمبي أمام تلك المحاولات عن طريق أسامة جلال ومحمد عبدالسلام ورمضان بيكهام.









ويحضر إبراهيم تانكو المدير الفنى لمنتخب غانا الأولنبي لقاء منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا الاولمبي لمشاهدة نقاط القوة والضعف فى المنتخبين لمواجهة إحداهما على المركز الثالث المؤهل للاولمبياد.









ويذكر أن منتخب ساحل العاج تفوق اليوم على منتخب غانا بعد الفوز عليه بركلات الترجيح ووصل لنهائي بطولة كأس الأمم.