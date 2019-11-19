ضاحي: المهندسون إستعادوا دورهم ويدعمون الدولة في مشروعاتها

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن موقع النقابة عاد كاستشاري هندسي للدولة ومشروعاتها، خاصة وأن الدولة أوكلت للنقابة الإشراف على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتابع" ادعو المهندسين إلى الافتخار بما قاموا به، غير ملتفتين لمن يحاول أن يقلل من انجازاتنا في إطار حروب الجيل الرابع التي تواجه مصر".



وأوضح ضاحي في كلمته التي ألقاها اليوم خلال الاحتفال بافتتاح بعض منشآت نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، أن ما تم إنجازه هو مجهود مشرف بفضل مجهود المهندس أحمد المصري، نقيب مهندسي الإسماعيلية، وأعضاء المجلس الفرعي.



وتابع نقيب المهندسين " كان المكان غير ماهول بالشكل المقبول واشكر جموع المهندسين على الانجازات والاعجازات التي تتم على أرض مصر، فكل مشروع عملاق يتم وراءه مهندسي مصر ورؤية وقرار سياسي ومجهود، كما أثبت المهندس المصري كفاءته داخل وخارج مصر".



وقد افتتح ضاحي اليوم بعض المنشات في فرعية النقابة بالاسماعيلية ومنها حمام سباحة نصف اوليمبي وحمام للاطفال، وحديقة للالعاب ومسجد وقاعة للمؤتمرات والندوات واطلاق اسم المهندس عثمان احمد عثمان عليها واعادة تاهيل وتخطيط المركز التكنولوجي بالنقابة.