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نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:49 م
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نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا
نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا
أحمد عصام
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انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا :-

وسيطر المننخب الوطني المصري على أحداث المباراة في الشوط الأول، وأضاع أكثر من فرصة من الجهة اليسرى عن طريق طريق رمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح، حيث تأتي خطورة المنتخب من تلك الجبهة.

وكان اخطر كرة في الشوط الأول عن طريق رأسية من مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك بعد عرضية من أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الأوليمبي.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية :- 

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط.

كوت ديفوار تهزم غانا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية :-

بينما تأهل منذ قليل منتخب كوت ديفوار إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب غانا عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وحجز المنتخب الايفواري البطاقة الأولى لاولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أول ثلاث مراكز إلى الأولمبياد المقبلة بشكل رسمي.
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